La Paeria ordena cerrar un kebab en el que había ratas

El ayuntamiento ha ordenado el cierre cautelar de un kebab de Cappont por motivos sanitarios después de que esta semana circulara por las redes sociales un vídeo en el que se veían ratas en el interior del establecimiento. Se trata del local situado en el número 15 de la calle Doctora Castells y en el vídeo se veía un roedor muerto en la zona del comedor. En los comentarios de esta publicación el ayuntamiento confirmó que había ordenado su cese cautelar “tras una inspección sanitaria, en el marco de las actuaciones rutinarias de control oficial orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública”. Añadió que ha iniciado un procedimiento sancionador por incumplir la normativa de salud pública y que “una vez el establecimiento acredite la corrección de deficiencias y que estas sean verificadas por la autoridad sanitaria municipal, se podrá autorizar la reanudación de la actividad”.

Ya cerró un kebab en mayo

A principios de mayo el ayuntamiento precintó otro establecimiento de comida kebab situado en la calle Príncep de Viana después de que se hiciera público un vídeo en el que se veía un ratón moviéndose entre un asador de carne. En 2023, la Paeria también cerró dos kebabs, uno en Pardinyes y otro en Balàfia, por falta de permisos y por incumplir la normativa de seguridad, respectivamente.