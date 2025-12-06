Los alumnos de cuarto de ESO elegirán entre matemáticas “académicas” o más “prácticas”

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La Generalitat modificará el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para incluir dos modalidades de la asignatura de matemáticas en el cuarto curso, según avanzó ayer El Periódico. La ley de educación estatal (Lomloe) establece que los alumnos de cuarto de ESO pueden elegir entre cursar unas ‘mates’ más “académicas”, destinadas especialmente a aquellos que después se decanten por el Bachillerato científico y tecnológico o por otros estudios que requieran esta materia, o hacer una asignatura más “práctica”, pensada para los que elijan un Bachillerato humanístico y social u otros estudios que no tengan matemáticas. Sin embargo, esta posibilidad no constaba en el currículum catalán de 2022 y no se está aplicando todavía. Profesores de Secundaria presentaron un recurso a través del sindicato Aspepc, y la justicia determinó que esta doble modalidad se debe ofrecer, por lo que Educación trabaja en la modificación del decreto. No obstante, no concreta los plazos para tenerlo listo.

Directores de Secundaria de Lleida consultados por este diario señalaron que el departamento no les ha remitido información sobre este cambio. Asimismo, se mostraron muy críticos con él. “En Bachillerato sí puede ser lógico, pero hacerlo en una etapa de educación generalista como es la ESO me parece que solo va en la línea de aguar los contenidos para que aumenten los aprobados y así poder decir que hemos mejorardo los resultados”, indicó uno. Por su parte, otro señaló que en su centro sí ofrecen matemáticas adaptadas en cuarto a los alumnos que repiten curso o tienen claro que harán un ciclo formativo, pero precisó que “no me parece bien hacer unas matemáticas diferentes en función de si se quiere hacer Bachillerato social o de ciencias; lo veo como una medida más para bajar el nivel, para blanquear los resultados”. Asimismo, varios más dijeron desconocer que Educación prevea esta modificación curricular.

Fuentes de Educación indicaron que no hay plazos fijados para la aplicación de este cambio, ya que la modificación de un decreto no es un proceso rápido. Esta doble modalidad de matemáticas en cuarto ya se ofrece en otras comunidades, como en las Illes Balears.

Ciencias en Bachillerato

En paralelo, el Govern está trabajando en la modificación del decreto de currículum de Bachillerato para adaptarlo también a la Lomloe, a raíz de un requerimiento del ministerio de Educación. La propuesta que presentó para aplicar estos cambios incluye la fusión de las ciencias, lo que también ha suscitado numerosas quejas de profesores. La unión entre física y química, por un lado, y biología y geología, por otro, también supondrá una reducción de las horas lectivas puesto que ahora se imparten tres horas semanales de cada asignatura, pero pasarán a ser cuatro entre las dos. La previsión de Educación es que estos cambios se apliquen a partir del curso 2026-2027.

Becas de 4.500 euros a siete estudiantes de Filología Catalana en la UdL

El departamento de Política Linguística celebró ayer la entrega de las 25 becas que, por primera vez, la Generalitat otorga a estudiantes de primer curso universitario para fomentar los estudios de Filología Catalana, con el objetivo de incrementar el número de profesionales disponibles en el mercado laboral en un momento de máxima demanda de perfiles docentes, dinamizadores y técnicos lingüísticos. De los 25 estudiantes becados, procedentes de 69 solicitudes recibidas, siete se forman en Filología Catalana y Estudios Occitanos en la Universitat de Lleida (UdL) y el resto estudian Filología Catalana en universidades públicas de Barcelona, Girona y Tarragona. Cada beca tiene una dotación de 4.500 euros y se han asignado a estudiantes menores de 25 años con criterios de excelencia académica, renta familiar y conocimiento de lenguas.

La creación de esta línea de becas era una de las medidas acordadas en el Pacte Nacional per a la Llengua. El conseller de Política Linguística, F. Xavier Vila, explicó que “la demanda de profesionales desde los campos públicos y privados continúa aumentando, necesitamos crecer todavía más en número de estudiantes [de Filología Catalana] para poder poner en el mercado, y también en la investigación, el número de profesionales que necesitamos como sociedad”.

Tanto el Consorci per a la Normalització Lingüística como el departamento de Educación prevén numerosas jubilaciones de profesionales de la generación del baby boom durante la próxima década, así como un crecimiento de la demanda de filólogos de lengua catalana.