Reconocimiento a la lucha vecinal contra la MAT

La movilización contra la proliferación de parques fotovoltaicos y líneas de alta tensión (Lleida contra la MAT) ha recibido el accésit en la categoría de la mejor lucha vecinal en los premios de reconocimiento de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (Confavc), que celebraron su sexta edición el jueves en Barcelona. El presidente de la federación leridana, Toni Baró, celebró que “este reconocimiento pone de relieve y da voz a una reivindicación de hace mucho tiempo, y ayuda a continuar luchando por la preservación del patrimonio y la salud”. La protesta de un millar de vecinos del barrio barcelonés de Vallcarca contra la especulación inmobiliaria fue galardonada como la mejor lucha vecinal. Mientras, la red de puntos lilas en el barrio de Sant Antoni, también en Barcelona, fue reconocido como el mejor proyecto comunitario.