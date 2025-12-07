Festivo con los comercios abiertos y mucho público

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La gran mayoría de los comercios de la ciudad subieron las persianas ayer, uno de los diez festivos anuales en que la Generalitat permite la apertura comercial. Las calles del Eix se llenaron de clientes y de personas que patinaron sobre hielo en la plaza Sant Joan y disfrutaron del videomapping sobre el Palau de la Paeria, para el que la Guardia Urbana tuvo que limitar el paso de personas ante la alta afluencia de público.

Los comerciantes han sido críticos con la elevada cantidad de festivos de apertura, en los que solo suelen abrir las franquicias. Sin embargo, la campaña de Navidad hace que les sea rentable. “Esperamos una mejor campaña que el año pasado”, dijo la presidenta de la federación de comerciantes del Eix, Montse Eritja.

Las tiendas también pueden abrir hoy y los próximos domingos 14, 21 y 28 de diciembre.