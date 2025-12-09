Espera de 27 meses en Lleida para la valoración del grado de discapacidad

Veintisiete meses. Este es el tiempo medio de espera en Lleida para el reconocimiento de la situación de discapacidad o la revisión de su grado, según indicó la Generalitat, cuando el año pasado era de 18 meses. Hace unos días, para una primera valoración era de entre 10 y 25 meses y para una revisión, de entre 25 y 29. Se trata de la mayor espera de las cuatro demarcaciones catalanas, puesto que en Barcelona oscilaban entre 7 y 29 meses; en Tarragona, entre 5 y 20; y en Girona, entre 8 y 25. Tener reconocido un grado de dependencia del 33% o más facilita el acceso a derechos, servicios, programas y prestaciones, por lo que el retraso en recibir la valoración supone un agravio para estas personas.

El departamento de Derechos Sociales detalla que las valoraciones las asume el Centro de Atención de Personas con Dicapacidad (CAD) ubicado en los servicios territoriales y otro gestionado por la empresa pública GSS. Argumenta que el primero efectúa también otras tareas como orientaciones para ingresos en centros residenciales, dictámenes vinculantes de oposiciones o valoración de las ayudas PUA (para el pago de productos y servicios para su autonomía personal). Asegura que desde la pandemia la entrada de peticiones para el reconocimiento o revisión del grado de discapacidad se ha incrementado más del 30%, y sigue al alza, y añade que tienen dificultades para cubrir vacantes como las de médico, que interviene en la mayoría de las valoraciones. Detalla que el CAD propio cuenta con 3 plazas y solo hay una ocupada y que también están vacantes 2 de las 4 plazas de psicóloga, a causa, en parte, de un concurso de traslados. “Todo ello contribuye a que el plazo actual de valoración de la discapacidad en el CAD de Lleida, en la mayoría de los casos, los que tienen componente físico o mental, sea de casi 27 meses, aunque para los menores de hasta 16 años la espera es de entre 10 y 11 meses”, apunta. Admite ser “plenamente consciente” de los inconvenientes que supone y remarca que cubrirá las plazas cuanto antes y la dirección general de la Autonomía y la Discapacidad trabaja con GSS para incrementar las valoraciones.

Aspid cree que “el problema es que hay pocos equipos de evaluación”

El vocal de la sección de movilidad de Aspid, Ton Mortadit, remarca que la espera de 27 meses para tramitar la discapacidad “es mucho tiempo” y considera que “el problema es que hay pocos equipos de valoración”. Remarca que con la dilación del tiempo de las valoraciones se atrasan también el pago de las prestaciones que van asociadas a la discapacidad y apunta que en muchas ocasiones la situación de discapacidad va ligada también a la de dependencia, que también tienen largas listas de espera. Asimismo, indica que para obtener una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida la demora también puede llegar a un año, aunque señala que antes disponen de un certificado.

El reconocimiento de la discapacidad se puede solicitar en culquier momento, mientras que para la revisión es necesario que hayan pasado dos años desde la última resolución.