El ayuntamiento de Lleida y la funeraria pactan alejar el nuevo crematorio del barrio de els Magraners

El plano que muestra dónde tenía que ir anteriormente el crematorio, en la finca situada entre la calle Almeria y la N-240. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida y la empresa funeraria La Lleidatana han llegado a un acuerdo definitivo para reubicar el futuro tanatorio-crematorio en una zona más próxima al cementerio municipal y más alejada del barrio de els Magraners. Este pacto, que se materializará mediante una permuta de terrenos, responde a las preocupaciones expresadas por los vecinos de la zona durante los últimos meses.

Inicialmente, la empresa había adquirido un terreno entre la calle Almeria y la carretera N-240 para construir este nuevo equipamiento funerario. Después de recibir la solicitud de licencia y ante las reticencias del vecindario, la administración local ha negociado con la empresa una ubicación alternativa en la calle Francesc Bordalba i Montardit, adyacente al cementerio, que se concretará mediante un convenio de permuta con una vigencia de cuatro años.

El gobierno municipal tiene previsto presentar esta propuesta a la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad la próxima semana, como paso previo a la votación definitiva que tendrá lugar durante el pleno ordinario del 23 de diciembre de 2025.

Mejora de servicios y creación de espacios verdes

Begoña Iglesias, primera teniente de alcalde y responsable del Área de Agenda Urbana de Lleida, ha destacado los beneficios de este acuerdo: "Conseguimos acercar el equipamiento al cementerio para dar un mejor servicio". Además, ha explicado que el nuevo emplazamiento contará con una zona verde que actuará como área de transición entre el espacio dedicado al cementerio, este servicio complementario y el resto del barrio.

Hay que remarcar que esta permuta está vinculada directamente a la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que establecerá formalmente esta nueva zona verde en el solar donde originalmente se pretendía construir el crematorio.