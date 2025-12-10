Detenidos un adolescente y un joven por la quema de varios contenedores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo el sábado a un adolescente de 16 años y a un joven de 22 por participar en la quema intencionada de varios contenedores. Según informó ayer la Policía Local, los dos arrestados están acusados de un delito de daños y habrían participado en la quema de contenedores en fechas anteriores, llevadas a cabo por un grupo de cuatro personas. Los incendios también habrían causado daños en vehículos cercanos.

En los últimos días se han registrado varios incendios de contenedores. La madrugada del jueves se declaró uno en la calle Rioja afectando a una isla de contenedores. La radiación del fuego dañó tres turismos y una furgoneta. El domingo quemó otro contenedor en la plaza del Seminari y otro en el Canyeret. Entretanto, a finales de noviembre, se registraron cuatro servicios con apenas dos horas de diferencia por incendios de contenedores. Concretamente, tuvieron lugar delante del colegio Santa Maria de Gardeny y en las calles Maragall, Bonaire y Camp de Mart. En este último, también resultó dañado un vehículo estacionado.