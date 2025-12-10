La Paeria instala tres nuevos reductores de velocidad y renueva otros tantos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento está instalando tres nuevos reductores de velocidad en el entorno del cementerio, del polígono El Segre y el Camp Escolar y renovando otros tantos que se encontraban en mal estado ubicados en Camp d'Esports, Els Mangraners y el Clot. Las nuevas bandas reductoras se están colocando en la calle Francesc Bordalba i Montardit, junto al cementerio, y en la calle Llorenç Agustí i Claveria, antes del cruce con Josep Baró i Travé, mientras que en la calle Leandre Cristòfol se habilitará un cojín berlinés antes de enlazar con el Camí de Rufea. Por otro lado, los reductores dañados y que están siendo renovados son los de la avenida Onze de Setembre con Enric Farreny, donde se sustituye la banda reductora por un cojín berlinés, y en las calles Mossèn Salvador y Humbert Torres. Los trabajos comenzaron el viernes y acabarán esta semana. La ubicación de estos elementos se ha decidido por las peticiones de los vecinos y de la Guardia Urbana, ya sea para reforzar la seguridad de los peatones o porque en esos puntos se producen excesos de velocidad.