La resolución de alegaciones encalla licitar el camping de Les Basses

El pleno del pasado abril aprobó las bases para la licitación del camping de Les Basses d'Alpicat, pero, ocho meses después, el proyecto todavía no ha salido a licitación pública. El motivo, según el gobierno municipal, es que todavía no ha resuelto una de las alegaciones que se presentaron, ya que está pendiente que “un equipo de expertos se pronuncie”. Así lo aseguró hace unas semanas el alcalde, Fèlix Larrosa, que detalló que las alegaciones en cuestión “afecta a una parte muy técnica del pliego”, concretamente, a “la solvencia económica del licitador”, motivo por el cual el área de Urbanismo ha hecho “una consulta de carácter técnico al respecto”. A pesar de que, en principio, el gobierno municipal quería licitar el proyecto en el tercer trimestre de 2024, un año y tres meses después todavía no ha resuelto las alegaciones. Una vez lo hayan hecho, incluido o desestimado, se podrá hacer su aprobación definitiva y luego sacarlo a concurso público.

Cabe recordar que este proyecto prevé habilitar un camping en Les Basses de’Alpicat de 64.000 metros cuadrados de superficie y su concesión sería de 50 años a cambio de un canon anual de 25.905 euros. Su aprobación inicial fue gracias a los votos del gobierno del PSC y del grupo de Junts y, precisamente, este último reclamó ayer explicaciones de en qué punto se encuentra su tramitación.

Su portavoz, Violant Cervera, recordó que, tras su aprobación inicial, el expediente se sometió a exposición pública del 26 de mayo al 7 de julio y que “a pesar de que en septiembre se nos informó que los departamentos de Contratación y Planeamiento estaban valorando las alegaciones presentadas, meses después todavía no hemos recibido ninguna información nueva sobre la aprobación definitiva de los pliegos y del inicio de la licitación”. Por ello, reclamó al gobierno que explique en qué punto se encuentra la resolución de alegaciones y cuando prevé licitar el proyecto, cuyo inicio se remonta al mandato anterior y fue ideado por el gobierno de ERC y Junts.