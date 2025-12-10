Oriol Oró renuncia al cargo de director de Fira de Lleida tras 18 años

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, renuncia a su cargo después de 18 años a causa del "desgaste" por las crisis de 2008 y del covid, así como por la "necesidad de afrontar nuevos retos profesionales", según ha anunciado esta mañana en rueda de prensa. "Estamos en un momento óptimo, dejamos la Fira bien encarada, con potencial de crecimiento y un nuevo pabellón", ha valorado. Oró ha afirmado que dimite de forma "reflexionada, meditada y compartida" con el resto de patrones de la entidad pública: la Paeria, la Generalitat, la Diputación y la Cámara de Comercio. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicado que próximamente se abrirá una convocatoria para ocupar la nueva dirección, que esperan cerrar durante el primer trimestre de 2026.