Cuatro detenidos en Lleida por robar cable de cobre de la red ferroviaria

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a cuatro hombres, de entre 18 y 44 años, después de pillarlos mientras manipulaban una treintena de metros cableado de cobre que había sido sustraído de la red ferroviaria. Los hechos sucedieron al mediodía durante un patrullaje preventivo de la policía por la zona de Cappont. A las 14.25 h, una dotación detectó a cuatro individuos escondidos detrás de un vehículo en la avenida President Tarradellas y, al acercarse, vieron que estaban sentados en el suelo, cortando y pelando una treintena de metros de cable de cobre. Al darse cuenta de la presencia policial, los hombres intentaron huir corriendo, pero la policía los pudo interceptar y detener como presuntos autores de un delito de hurto.

La policía comprobó que el cable que manipulaban había sido sustraído de la red ferroviaria.

Los detenidos, tres de los cuales tienen antecedentes, pasaron este miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.