Denuncian que Correos deja cartas fuera de buzones en l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de la partida de Grealó denuncia el mal funcionamiento del servicio de Correos después de que recibieran las cartas fuera de los buzones y “aseguradas” con una piedra. “Han dejado incluso cartas de otras partidas”, criticó el presidente vecinal, David Poca, que añadió que “aquí hay tarjetas de crédito, requerimientos, carnets de conducir, sanciones... todo abandonado alegremente”. Añadió que denunciarán este hecho a Correos, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por su parte, el presidente de la comisión de l'Horta de la Federación Vecinal, Francesc Montardit, señaló que "hasta ahora sí que teníamos quejas porque entregaban las cartas con meses de retraso, pero esto no había pasado nunca”. Los sindicatos llevan meses denunciando la falta de personal en las oficinas de Correos.