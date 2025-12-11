Oriol Oró deja la dirección de Fira de Lleida por el “desgaste” tras 18 años en el cargo

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, renuncia a su cargo tras 18 años al frente de la institución a causa del “desgaste” derivado de las crisis de 2008 y la covid, así como por la “necesidad de afrontar nuevos retos profesionales”, según anunció ayer en rueda de prensa. Valoró que “estamos en un momento óptimo, dejo la Fira bien encarada, con potencial de crecimiento y un nuevo pabellón”, y afirmó que dimite de forma “reflexionada, meditada y compartida” con el resto de patrones de la entidad pública: la Paeria, la Generalitat, la Diputación y la Cámara de Comercio.

Oró aseguró que dirigir Fira de Lleida le ha conllevado muchos “momentos dulces”, como poder haber conocido al tejido empresarial local, catalán, español y de parte del extranjero. Destacó el éxito del salón paralelo a Municipàlia, Innocamping, ya que la ciudad “se convierte en la capital del camping, se reúnen todos los empresarios de un sector muy potente pese a que su representación en Lleida es minoritaria”.

No obstante, admitió que la entidad también ha pasado por momentos “complicados”, como cuando accedió al cargo y poco después estalló la recesión mundial de 2008. Oró explicó que “tuvimos que reestructurar la Fira y adaptarla a los nuevos tiempos”, pero celebró que consiguieron mantener todos los salones y que desde entonces “es económicamente viable y autónoma”, un hecho que considera “único” en Catalunya y en todo el Estado. “Hemos posicionado a Lleida como la segunda entidad ferial de Catalunya, es gratificante trabajar para un bien superior”, añadió.

Nuevo concurso

El alcalde, Fèlix Larrosa, agradeció “la dedicación y el trabajo” de Oró y explicó que próximamente se abrirá una convocatoria para sustituirlo. El patronato ratificará su renuncia el próximo lunes e iniciará los trámites para convocar la nueva plaza pública de director, que espera nombrar durante el primer trimestre de 2026, señaló Larrosa. Precisó que se tendrán en cuenta tanto la trayectoria profesional de los candidatos como el proyecto que presenten, que deberá mantener un modelo de negocio “ambicioso”, pero “posible”. Finalmente, valoró que “la Fira asume el reto de redimensionarse con un nuevo proyecto, establecer alianzas con otras, como la de Barcelona, y generar nuevos productos”.

El presidente de la Cámara, Jaume Saltó, deseó suerte a Oró en sus nuevos retos y celebró que “la Fira está en un momento dulce, después de los cambios que hemos hecho este año”. Se refirió así a la reconversión de la tradicional Fira de Sant Miquel en dos salones diferentes: el gastronómico MOS, de carácter lúdico y familiar, que se celebró a finales de septiembre con gran éxito de público; y el Agrobiotech Innovation Forum, que no logró atraer a todos los visitantes que estaban previstos, pero se definió como feria profesional de referencia en el sector agroalimentario.

Oró dejará el cargo después del Cucalòcum, el parque de juegos infantiles y juveniles que este año llega a los pabellones de la Fira del 27 de diciembre al 4 de enero.