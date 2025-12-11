La Paeria de Lleida prevé un presupuesto de 269 millones para el 2026, un 16% más que el anterior

La fachada de la Paeria de Lleida desde la avenida de Blondel.Ayuntamiento de Lleida

El ayuntamiento de Lleida prevé un presupuesto de 269 MEUR para el 2026, un 16% más con respecto al anterior. La cifra aumenta por la partida destinada a inversiones con 63 millones de euros, el doble en comparación con las cuentas de este año, y la mayoría estarán financiados por la cooperación administrativa. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado que crear oportunidades, la seguridad y el mantenimiento del espacio público "son las grandes prioridades".

Entre las actuaciones destacan acciones de protección de inundabilidad del río Segre, un centro para temporeros, el inicio de la rehabilitación del Centro Histórico y el pistoletazo de salida del proyecto de reforma de la Mariola.

Larrosa se ha mostrado "optimista" para dialogar las cuentas con los grupos políticos de la oposición.