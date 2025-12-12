SEGRE
La calle Hostal de La Bordeta, “patas arriba” por las obras de reforma

REDACCIÓ

La Paeria está remodelando la calle Hostal de La Bordeta y la avenida Flix con el objetivo de mejorar la accesibilidad, los itinerarios para peatones y bicicletas y la seguridad viaria. Las aceras se amplían y se instalará nuevo mobiliario, árboles, red de agua y alumbrado. Se instalarán semáforos en el cruce de la avenida Les Garrigues con las calles Palauet y Juneda y se mejorará el cruce de está última vía con Ignasi Bastús.

