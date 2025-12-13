Lleida cuenta con doce Policías Locales y 355 efectivo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Catalunya cuenta con 216 cuerpos de Policía Local y un total de 11.730 agentes, que representan el 38,1% del sistema policial. Según los datos publicados por la conselleria de Interior y Seguridad Pública correspondientes a 2024, en la Región Policial del Pirineo Occidental hay un total de tres Policías Locales con 31 efectivos, uno menos que en 2023. En la Región Policial de Ponent, las cifras se mantuvieron el año pasado con 9 Policías Locales y 325 efectivos.

En el conjunto de Catalunya, llevaron a cabo 15.567 detenciones y más del 31% de actuaciones son relativas a la seguridad ciudadana, seguidas de los de tráfico y seguridad viaria, que representaron el 23,5%. En la base de datos compartida con los Mossos d’Esquadra, las Policías Locales introdujeron 102.856 hechos delictivos durante el ejercicio de 2024.

El informe sobre la actividad de estos cuerpos de seguridad se presentó el jueves durante la IV Jornada de les Policies Locals sobre el liderazgo para el bienestar, salud mental e intervención psicológica en situaicones de límite. Durante la inauguración, la consellera de Interior, Núria Parlón, señaló que “trabajamos para mejorar las condiciones de cuidado y salud de las Policías Locales, garantizar entornos de trabajo más saludables, formación continuada y un acompañamiento para que los cuerpos trabajen en espacios seguros y abiertos”. Asimismo, la consellera aseguró que la asistencia psicológica para los profesionales de la seguridad “es un reto inmediato”, con la necesidad del acompañamiento.