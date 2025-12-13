La Paeria anuncia la edición XIX del Premi Mila de Periodisme

Cartel de la edición XIX de los Premis Mila de Periodisme.Ayuntamiento de Lleida

El Ajuntament de Lleida y la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya han anunciado la apertura de la decimonovena edición del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere. Este galardón reconoce los trabajos periodísticos publicados durante el 2025 que contribuyan a promover la igualdad entre géneros en todos los ámbitos sociales.

La teniente de alcalde y responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha destacado que estos premios forman parte del trabajo de la Concejalía para "fomentar la igualdad y dar visibilidad a las mujeres". Valls ha subrayado la importancia de "la complicidad y apoyo de los hombres para que la igualdad de género sea posible" y ha valorado especialmente el papel del periodismo como "motor de transformación" que da voz a las desigualdades existentes.

La dotación económica total del premio es de 6.000 euros, distribuidos en cuatro categorías diferentes: prensa escrita, audiovisual, fotoperiodismo y medios digitales. Cada categoría está dotada con 1.500 euros.

Requisitos para participar en el Premi Mila

Los trabajos que opten al galardón tienen que haber sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en medios de comunicación de ámbito local, catalán o estatal con presencia en Lleida. Los profesionales interesados pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de enero de 2026 mediante trámite electrónico en la sede digital de la Paeria, donde también se pueden consultar las bases completas de la convocatoria.

El jurado evaluará aspectos como la calidad profesional, la originalidad, el tratamiento crítico y la capacidad analítica de los trabajos presentados.

El premio lleva el nombre de Mila en homenaje a la protagonista de la novela Solitud de Caterina Albert, conocida con el seudónimo de Víctor Català.