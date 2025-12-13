Plan antideshidratación para mayores, niños y temporeros de la mano de la UdL

Los impulsores del proyecto Hidroponent de la Universitat de Lleida, que durante dos años ha investigado sobre la deshidratación de colectivos vulnerables ante las olas de calor agravadas por el cambio climático, celebraron ayer en el campus de Cappont una jornada de clausura. Teresa Botigué Satorra, líder del proyecto, recordó que utilizaron dispositivos tecnológicos para controlar el nivel de hidratación y ampliar los conocimientos sobre este ámbito, como un robot en la residencia Balàfia II, brazaletes con sensores en trabajadores del campo y una gincana digital con alumnos de Primaria y Secundaria, creada por ellos mismos.

Con las conclusiones del estudio, que están ultimando, prevén estrategias para mejorar la hidratación de los tres colectivos. En el caso de los temporeros, ya han iniciado charlas con los consells comarcales (han comenzado por el de la Noguera) para reforzar la educación sanitaria y ver cómo se puede administrar electrolitos a los trabajadores ya en la próxima campaña agraria, indicó Judith Roca. Para las residencias, preparan una guía para detectar los primeros signos de deshidratación para abordarla antes de que sea grave. Y para los niños, las gincanas se quedan como recurso pedagógico sobre el uso racional del agua en el barrio del Secà de Sant Pere y en Alcoletge.