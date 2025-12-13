Semáforos para la estación de autobuses de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La calle Príncep de Viana cuenta con dos nuevos semáforos, todavía fuera de servicio, a la altura del acceso de la nueva estación de autobuses por donde entrarán y saldrán los autocares. La terminal dispondrá de 28 andenes para autobuses de diferente tamaño y anualmente será utilizada por alrededor de 1,4 millones de viajeros. Todos los vehículos entrarán y saldrán por Príncep de Viana, que es una de las vías más congestionadas de la ciudad. La federación vecinal expresó hace unos meses su temor de que quede colapsada.