Semáforos para la estación de autobuses de Lleida

Servirán para gestionar la entrada y salida de buses en una de las vías más congestionadas de la ciudad

Los nuevos semáforos.

La calle Príncep de Viana cuenta con dos nuevos semáforos, todavía fuera de servicio, a la altura del acceso de la nueva estación de autobuses por donde entrarán y saldrán los autocares. La terminal dispondrá de 28 andenes para autobuses de diferente tamaño y anualmente será utilizada por alrededor de 1,4 millones de viajeros. Todos los vehículos entrarán y saldrán por Príncep de Viana, que es una de las vías más congestionadas de la ciudad. La federación vecinal expresó hace unos meses su temor de que quede colapsada.

