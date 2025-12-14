Ejecutado sólo un 15% de la inversión en 9 meses

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre el ayuntamiento solamente ha ejecutado el 14,8% de las inversiones previstas en el presupuesto de este año. Concretamente, las obligaciones reconocidas suman 7.227.689,02 de los 48.528.025,78 euros previstos. Así figura en los informes de estado de ejecución de las cuentas de la Paeria hasta el tercer trimestre de este año, que refleja que quedan pendientes de ejecución inversiones por valor de 41,3 millones de euros. Este porcentaje de materialización en inversiones va en línea con lo que ocurrió en 2024, ya que en todo ese año solo se ejecutaron 14,5 de los 59 millones de euros, según reflejan las obligaciones reconocidas en la liquidación presupuestaria. Sin embargo, cabe destacar que, inicialmente, entonces se preveía destinar 28,8 millones a inversiones, pero aumentaron hasta 59 tras la modificación del presupuesto inicial. Por otro lado, el gobierno municipal informó, a raíz de una consulta del grupo de ERC, que hasta el 15 de julio solo había gastado 94.114,02 euros de los 699.269 previstos del fondo para actividades comerciales. Las cuantías de las 24 ayudas otorgadas hasta entonces van de los 63,40 a los 26.620 euros.