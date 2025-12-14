ERC y Els Comuns piden destituir al comisario condenado por acoso sexual

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La elección de Antonio Royo Subías, condenado por acoso sexual a una subordinada, como comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida ha añadido otra brecha a las relaciones del Gobierno central con sus principales socios en dos de los temas clave del debate público: la seguridad y la lucha contra el machismo.

“No se puede tolerar”, dijo la senadora de ERC Sara Bailac, quien destacó que la elección de Royo como comisario envía, entre otros, un mensaje de “impunidad” a los hombres y otro de “desprotección a las mujeres que padecen violencia machista”. “Esta decisión blinda a los agresores y deslegitima a las víctimas”, señaló, para plantear que “si no chirría en el ministerio, es que la violencia machista se tolera”. “Inadmisible. Es necesaria una rectificación inmediata”, añadió la concejala de Lleida Jordina Freixanet.

“Pedimos la revocación del nombramiento”, afirmó Félix Alonso, portavoz adjunto de la comisión de Interior del Congreso por Sumar y diputado de els Comuns.

Esta formación e IU registrarán mañana en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “para exigirle que establezca protocolos claros e inmediatos” que “deben garantizar que ningún funcionario con condena firme por este tipo de delitos pueda ser promovido a cargos de mando o especial confianza. La credibilidad de la lucha por la igualdad y la seguridad de las mujeres depende de ello”.

“La lucha contra la violencia machista y el acoso sexual no puede tener excepciones ni fronteras. No es admisible que las puertas de las comisarías sean un límite para el movimiento #MeToo”, añadió.