Lleida impulsa el talento joven con una nueva edición del programa Buc-Lab 2026

La Paeria impulsa el talento local y el desarrollo artístico de los jóvenes músicos emergentes de Lleida con una nueva edición del Fuselaje-Lab 2026

El Ayuntamiento de Lleida y los Bucs d’Assaig El Mercat han puesto en marcha la séptima edición de Buc-Lab 2026, el programa de acompañamiento artístico dirigido a jóvenes músicos emergentes de la ciudad. La iniciativa ofrece apoyo intensivo, asesoramiento profesional y acceso a las instalaciones de los Bucs d’Assaig a grupos y solistas residentes en Lleida, con el objetivo de fomentar el talento local y el crecimiento artístico de los jóvenes leridanos.

La convocatoria se dirige a músicos de entre 14 y 30 años, con proyectos de canciones propias y potencial de desarrollo. En el caso de grupos, al menos el 50% de los integrantes tienen que residir en la ciudad. La inscripción es gratuita y se puede hacer en línea hasta el 16 de enero, aportando tres canciones originales, un vídeo y la documentación requerida.

El programa incluye varias fases, desde la audición inicial hasta la producción musical y la preparación de actuaciones en directo, con la posibilidad de grabar una maqueta, un EP o un videoclip. Un jurado de expertos seleccionará hasta dos propuestas para formar parte del Buc-Lab 2026, valorando la calidad, la originalidad y la proyección artística de los proyectos.