Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión grupal a un hombre el sábado en el barrio de Cappont de Lleida. La víctima sufrió una fractura nasal, un corte en el labio, la rotura de un diente y diversas contusiones. Al parecer, varios de los implicados habrían sido identificados.

Los hechos ocurrieron entre las 7.00 y las 8.00 horas entre las calles Pere de Cabrera y Guillem de Beziers, cerca de un local de ocio nocturno. Según la víctima relató a los Mossos d’Esquadra en la denuncia, se había dejado la chaqueta en la discoteca y cuando regresaba fue abordado por al menos cinco hombres que le empezaron a propinar puñetazos y patadas, cayendo al suelo. El hombre fue socorrido por una taxista.

Al parecer, al lugar acudió la Guardia Urbana, que identificó a varios individuos. Sin embargo, la víctima no pudo reconocerlos porque estaba aturdido. Fue atendido en el hospital Arnau de Vilanova, donde le diagnosticaron una fractura nasal, entre otras lesiones. Posteriormente presentó la denuncia ante los Mossos d’Esquadra.