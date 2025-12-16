Licitan el proyecto para el albergue para mujeres y personas mayores sin hogar en el antiguo convento de las Josefinas de Lleida

La comisión municipal de Gestión de la Ciudad informará hoy de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato para la redacción del proyecto básico y ejecutivo del futuro hub cívico Acadèmia, en el antiguo convento de las Josefinas. Un espacio que consta de dos edificios y un patio interior de 2.546 m2 y que asumirá las funciones de albergue para mujeres y personas mayores sin hogar, con capacidad para 25-30 plazas, de centro de día y un espacio para el área de Participación del ayuntamiento. El complejo está situado entre la avenida Catalunya y las calles Lluís Companys, Acadèmia y Manuel de Pedrolo y hasta el año 2.000 fue la sede de la orden religiosa de Sant Josep. Cuando el gobierno municipal anunció su intención de querer convertir el convento en un hub cívico para acoger personas sin hogar, el plan fue rechazado por los vecinos.

La comisión también debatirá la aprobación del convenio para trasladar el crematorio que la funeraria La Lleidatana tenía previsto construir en una finca de la calle Almería a un terreno municipal de la calle Francesc Bordalba i Montardit, junto al cementerio.

Paralelamente, hoy también se tratará la prórroga del servicio de buses hasta el 30 de junio de 2027. En este sentido, ERC condiciona su apoyo al presupuesto de 2026 a cambio de que el gobierno se comprometa a mejorar el servicio mientras la prórroga esté vigente y municipalizarlo una vez expire. También reclama avanzar en la licitación del hotel de la estación, promover más ayudas al comercio y medidas para contener los precios de la vivienda. Por su parte, el PP ha presentado 17 enmiendas a la prórroga de los buses en las que pide aumentar las frecuencias de la línea L8 y de los servicios a La Bordeta, nuevas paradas en Doctor Fleming y el Arnau de Vilanova, entre otras propuestas. Sobre el proyecto de presupuesto, el Comú criticó que la propuesta del gobierno prevé reducir los fondos para las áreas de cooperación, derechos civiles y migración.