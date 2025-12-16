Lleida registra la tercera tasa más alta del Estado de delitos sexuales

Lleida se mantuvo el año pasado como la tercera provincia con la mayor tasa de delitos sexuales. Según el informe publicado ayer por el ministerio del Interior, en 2024 la tasa se situó en 7 hechos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, por delante de las otras provincias catalanas en un ranking liderado por Baleares (8,1) y Navarra (7,8). Además, el informe apunta a un incremento de la tasa registrada en 2023, que se situó en 6,2.

Según los datos de Interior, en 2024 se denunciaron 318 hechos por violencia sexual en las comarcas leridanas, lo que supone un nuevo incremento y se dispara un 15% respecto a 2023. Por tipología, cerca del 42% fueron por agresiones sexuales con penetración (violaciones), que aumentaron un 26,6%, y se denunciaron una docena de casos de grooming, que consiste en el contacto con menores de 16 años mediante telecomunicaciones, la misma cifra que un año antes. Asimismo, se tuvo conocimiento de 5 casos de acoso sexual; siete de exhibicionismo; ocho de pornografía de menores; cinco relativos a la prostitución, y uno por corrupción de menores.

El balance apunta a que se registraron 343 victimizaciones por violencia sexual en la provincia de Lleida en 2024, un 36,6% más que un año antes y con 17 víctimas de grooming. Mientras, hubo 245 detenidos o investigados por este tipo de delitos, con un aumento del 42,2%. Del total de arrestados, más del 42% fueron por violaciones, porcentaje que un año antes superó el 30%. Entretanto, se esclarecieron 269 hechos por delitos sexuales.

Más del 93% de las víctimas son mujeres y menores de edad

Casi el 94% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93% de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual son varones. Son cifras del informe publicado ayer por Interior, en el que se confirma “la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual”, la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la “fuerte masculinización de la autoría” de estos delitos. En 2024, se denunciaron 22.846 delitos sexuales en el conjunto del Estado, cifra récord y con un aumento del 4,68% respecto al año anterior. El 5% de los delitos tiene lugar en el ámbito de la pareja (violencia de género); el 5,72% se da en el seno de la familia (un 2,11% tiene por víctima a los hijos) y en el 14,72% existe otro tipo de relación como amistad o relación laboral. En el 74,56 % de los casos se desconoce el vínculo entre víctima y agresor. Según el informe, el 83,3 % de los delitos sexuales se esclarecieron, el porcentaje más alto de los últimos años.