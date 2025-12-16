Cese exprés del comisario de la Policía Nacional de Lleida condenado por acoso

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ministerio del Interior hará hoy efectivo el cese de Antonio José Royo Subías como comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida, cargo del que tomó posesión el martes pasado y del que se despedirá siete días después. Royo fue designado para el puesto pese a que sobre él pesa desde 2004 una condena firme por acoso sexual.

Lo ha vuelto a hacer: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado de un alto cargo policial al comisario del Cuerpo Nacional de Policía Antonio José Royo Subías tras enterarse de que sobre él pesa una condena por acoso sexual. Lo hizo en septiembre de 2018, cuando, como jefe de la Policía Judicial, dirigía la UFAM, la unidad de apoyo a las víctimas de violencia sexual y machista, en Zaragoza. Y lo ha vuelto a hacer ahora, ocho años después, tras el terremoto político y social que provocó, en pleno despuntar de los MeToo del PSOE y el PP, su designación como comisario provincial de Lleida, materializada el pasado 9 de diciembre y adelantada por SEGRE el sábado 13.

Royo, que llegaba a Lleida desde el puesto de agregado de Interior en la embajada de España en Argelia y del que fuentes policiales siempre han destacado su cercanía al número dos del cuerpo, el DAO (Director Adjunto Operativo) José Ángel González Giménez, a cuyas órdenes trabajó en Euskadi, Aragón y Argelia, solo ha permanecido una semana al frente de la Comisaría Provincial de Lleida.

Fuentes policiales confirmaron que su cese se hará efectivo hoy, una decisión que a media tarde de ayer adelantaba el propio Marlaska en uno de los corrillos con periodistas de la copa de Navidad de La Moncloa.

El ministro aseguró que los responsables de Interior tomaban esa decisión nada más enterarse de que alguien con una condena de ese tipo había sido designado para un cargo de ese nivel, aunque un vistazo a la hemeroteca aporta matices a esa afirmación: ¿despiste, amnesia o contumacia?

Royo llegaba a Lleida como el que previsiblemente iba a ser el último destino de su carrera en el cuerpo, ya que le quedan 17 meses para jubilarse puesto que en abril de 2027 cumple los 65 años. Tampoco es descartable que acabe pasando ese casi año y medio en espera de destino.

Royo fue condenado en firme en 2004 por acosarsexualmente a una subordinada en una unidad de los antidisturbios en Gipuzkoa a finales de los 90. Fue multado con 1.080 euros y la pena no incluía inhabilitación ni suspensión.

Protesta feminista hoy ante la Subdelegación

El colectivo feminista Dones Lleida ha convocado para hoy una concentración de protesta ante la Subdelegación del Gobierno por el nombramiento de Antonio Royo Subías como comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policia. Ni impunidad ni silencio. El Gobierno español protege a los agresores, señala la convocatoria, difundida ayer por las redes sociales del colectivo. “Convocamos una concentración contra el nombramiento” del cargo policial “condenado por acoso sexual” al frente de ese cuerpo en Ponent. La convocatoria, para las siete de la tarde, se mantiene con independencia del cese de Royo, que se conoció a última hora de la tarde de ayer. Dones Lleida sostiene que la destitución de Royo, solicitada públicamente por Els Comuns y ERC desde el sábado, tras informar SEGRE del nombramiento, y trabajada entre bastidores por cargos del PSC, llega “gracias a la presión del movimiento popular, de la denuncia pública y de la indignación colectiva”.

El ministro tendrá que dar explicaciones a ERC en el Senado

La senadora leridana de ERC, Sara Bailac, ha forzado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre el nombramiento de Antonio Royo, condenado en firme por acoso sexual, como comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida. “¿Cómo justifica el Ministerio del Interior el nombramiento como jefe de la Policía Nacional en Lleida de un comisario condenado por acoso sexual a una subordinada?”, le preguntará Bailac. El grupo de Izquierdas por la Independencia (ERC y EH Bildu) ha cambiado “por razones de urgencia” esa pregunta por la que iba a plantear sobre vivienda

Els Comuns, Sumar e IU presentan una batería de preguntas

Tres diputados de Els Comuns e IU integrados en el grupo de Sumar, el tarraconense Félix Alonso y los madrileños Enrique Santiago y Engracia Rivera, registraron ayer una batería de preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare varios extremos del episodio de Royo. Los parlamentarios quieren conocer cómo valora el ministro el nombramieento de alguien con una condena por acoso sexual para cargos de ese tipo y se interesan por saber “qué otras medidas tomará el Gobierno para asegurarse de que no se recompense con puestos de mando a personas condenadas por acoso sexual” en las fuerzas de seguridad.