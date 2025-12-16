"Yo no lo nombré": Marlaska se justifica después de cesar al comisario jefe de la Policía Nacional en Lleida
“Lo que indigna es una trayectoria de impunidad”, lamenta a la senadora leridana de ERC Sara Bailac
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha justificado este martes en el Senado al ser preguntado por qué nombró comisario jefe de la Policía Nacional de Lleida a Antonio José Royo Subías, cesado este lunes después de que SEGRE destapara que el año 2003 fue declarado culpable de un caso de acoso sexual en Euskadi.
“Si ve las disposiciones normativas, verá que lo nombró otra persona del ministerio. Di la orden de destitución una vez supe los hechos”, ha afirmado Marlaska en respuesta a una pregunta de la senadora leridana de ERC, Sara Bailac. La senadora le ha reclamado que alguien tendría que dar la cara" y ha dicho que le indigna que haya tenido "una trayectoria de impunidad", ya que Royo, después de la condena, siguió acumulando cargos de poder por España y embajadas.