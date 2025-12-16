"Yo no lo nombré": Marlaska se justifica después de cesar al comisario jefe de la Policía Nacional en Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha justificado este martes en el Senado al ser preguntado por qué nombró comisario jefe de la Policía Nacional de Lleida a Antonio José Royo Subías, cesado este lunes después de que SEGRE destapara que el año 2003 fue declarado culpable de un caso de acoso sexual en Euskadi .

“Si ve las disposiciones normativas, verá que lo nombró otra persona del ministerio. Di la orden de destitución una vez supe los hechos”, ha afirmado Marlaska en respuesta a una pregunta de la senadora leridana de ERC, Sara Bailac. La senadora le ha reclamado que alguien tendría que dar la cara" y ha dicho que le indigna que haya tenido "una trayectoria de impunidad", ya que Royo, después de la condena, siguió acumulando cargos de poder por España y embajadas.