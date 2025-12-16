Un patio que es una piscina: la falta de drenaje provoca que se inunde cada vez que llueve

El patio del colegio Frederic Godàs se convierte en una piscina cada vez que llueve desde hace más de veinte años. Un problema de drenaje del suelo hace que no absorba el agua, lo que origina que quede anegado en su mayor parte durante varios días, provocando que sus alumnos no puedan utilizar ese espacio durante el recreo.

“Es un tema que desafortunadamente se arrastra desde hace años y que afecta, además del patio principal, al de Infantil, lo cierto es que algunos días se podría hacer natación”, señalaron fuentes del centro educativo, que ya prevén que “hoy [por ayer] no habrá patio porque llueve, pero tememos que los próximos días no podremos utilizarlo porque estará anegado, por lo que deberemos abrir espacios a medida de que se filtre el agua”.

Asimismo, remarcaron que “el centro lleva años pidiendo tanto al ayuntamiento como al departamento de Educación que tomen cartas en el asunto y solucionen los problemas de drenaje, pero por el momento no se ha hecho nada”.

Cabe recordar que a principios de siglo el centro educativo fue objeto de una reforma que afectó a su patio, que se dividió para acoger las aulas y el patio de Educación Infantil.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos de Cappont, Veni Ros, lamentó que “por un problema de drenaje del suelo los alumnos del colegio no puedan disfrutar del patio, es una deficiencia que se debería solucionar lo antes posible por la importancia que tiene el colegio para nuestro barrio, es un equipamiento clave”. Añadió que “debería ser una mejora prioritaria pero, como pasa con el instituto, parece que a Cappont no nos tienen en consideración”.