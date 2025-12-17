Cada año llegan fuera de plazo a los centros educativos de la ciudad de Lleida 1.500 alumnos

Los centros educativos de la ciudad de Lleida reciben cada año de media unos 1.500 alumnos que van llegando a lo largo del curso o en verano, una vez cerrado el plazo oficial de preinscripción, según datos del informe de la Oficina Municipal de Escolarización (OME) facilitado en el último Consejo Escolar Municipal. En el curso 2021-2022, fueron 1.496 entre educación Infantil, Primaria y ESO, de los cuales 846 durante el curso (entre octubre y mayo) y 650 en verano: En el 2022-2023 fueron 1.709 (907 y 802, respectivamente). En el 2023-2024, bajaron a 1.591 (742 y 849) y en el 2024-2025, volvieron a subir a 1.845 (934 y 911).

Por lo que respecta al curso actual 2025-2026, se han escolarizado a 585 alumnos que llegaron en verano, una vez finalizada la preinscripción. Esta última cifra supone un descenso significativo respecto al mismo periodo del año anterior, debido a una disminución notable de la llegada de niños al primer curso de Infantil (de 78 a 57) y a la ESO (de 146 a 53 en primero y de 388 a 189 en toda la etapa).

En el caso de los estudiantes que llegan durante el curso a Infantil y Primaria, el porcentaje de los que el curso pasado vinieron directamente de fuera del Estado se ha reducido en 10 puntos respecto al curso 2021-2022 (del 64% al 54%). No obstante, el propio informe apunta que eso no significa que todos los demás no sean personas migradas, sino que algunos han estado escolarizados en otros centros educativos antes de recalar en Lleida ciudad. Asimismo, un 9% proceden de otros puntos del Estado, un 17% de Catalunya y un 20%, de la propia capital del Segrià, es decir, cambios de centros motivados por la movilidad de domicilios en función del precio de la vivienda y por otras circunstancias.

En la ESO, el índice de alumnos provinentes del extranjero fue similar, del 53%, mientras que cuatro años atrás era del 61%. Del resto del Estado fueron también el 9%; de otras zonas de Catalunya, el 12%, y uno de cada cuatro movimientos (el 26%) se registraron dentro de la propia ciudad.

Por otra parte, en el proceso de preinscripción para el presente curso, la OME atendió 498 consultas, de la cuales 364 fueron quejas o desacuerdos con la puntuación de la baremación. Y una vez publicadas las listas oficiales, contabilizó otras 307 consultas. Antes de la preincripción se enviaron cartas a todas las familias empadronadas en la ciudad con hijos nacidos en 2022. Además, a 44 familias se les asignaron de oficio centros de la periferia, que necesitan transporte.