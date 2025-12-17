El barrio de Pardinyes de Lleida solicita utilizar el solar de la antigua fábrica Virginias como aparcamiento disuasorio

La Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) de Lleida ha vuelto a reclamar a la Paeria que pida la cesión del solar de la antigua fábrica de Virginias, situado entre las calles Jeroni Pujades, Pintor Garcia Lamolla y Camí de Corbins, para que sea un aparcamiento disuasorio temporal mientras no empiecen las obras para construir allí una residencia geriátrica.

“Llevamos años arrastrando problemas de aparcamiento en el barrio, especialmente los sábados por el mercadillo, y creemos que ese solar ayudaría a resolver esta falta de espacio mientras no se empiece a construir”, dijo el presidente de Orvepard, Joan Torné. “Ya lo hemos pedido varias veces al ayuntamiento, pero no hemos recibido respuesta y sería interesante poder aprovechar terrenos en desuso”, añadió.

Este solar acogió durante décadas la fábrica de galletas Virginias, que cerró en 2018 y el edificio fue demolido en 2023. La titularidad del solar pasó a ser de la empresa Ratisbona, que prevé construir una residencia para la tercera edad. Sin embargo, desde la demolición de la fábrica no se ha avanzado en el proyecto. Un portavoz de la empresa señaló que “seguimos adelante con esta iniciativa y tenemos los permisos en orden, pero estamos reformulando el proyecto”.

Sobre la propuesta de ceder temporalmente el solar como parking disuasorio, señaló que “no hemos recibido ninguna petición, de hecho, el ayuntamiento nos ordenó hace tiempo vallar la finca para que no se use como aparcamiento”. Además, Orvepard también lleva tiempo pidiendo a la Paeria que medie para que Adif permita utilizar los terrenos que tiene junto a la estación, situados al lado de la calle Roger de Llúria, como aparcamiento disuasorio.