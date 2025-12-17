La gripe alcanza el nivel “muy alto” en Lleida y ya supera el pico de la última década

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El pico de la gripe sigue al alza y los contagios se disparan hasta los 1.980 diagnosticados en los CAP de Lleida durante la semana pasada, de los cuales 1.641 en las comarcas del llano y 339 en el Pirineo. Fueron más del doble que en los siete días anteriores, cuando hubo 942 (788 y 159, respectivamente), y los casos se han multiplicado por 13 en el último mes, según los datos oficiales del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). En Lleida, esta temporada ya se ha superado el pico de contagios de al menos los últimos diez años.

Las dos regiones sanitarias leridanas dejan atrás el nivel “moderado” de la epidemia y ya alcanzan directamente el “muy alto”, con 424 casos por cada 100.000 habitantes en el llano y 462 en el Pirineo. La semana pasada había cuatro personas con gripe ingresadas en los hospitales de la capital: una tiene entre 15 y 44 años, otra tiene entre 45 y 59, y dos tienen más de 80 años.

Fuentes del hospital Arnau de Vilanova explicaron que estos días Urgencias recibe a muchos pacientes con gripe, pero “la situación es estable”, afirmaron. Ayer al mediodía había un flujo constante de personas entrando y saliendo de la unidad, y varias afirmaron que llevaban más de tres horas esperando para ver al médico, algo habitual en Urgencias.

El subdirector general de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, señaló que la actual temporada de gripe es “atípica”, con una incidencia “muy superior a las de los últimos 15 años” en Catalunya. Este año, la tendencia de ascenso se ha registrado varias semanas antes de lo habitual y de forma mucho más marcada. Salud prevé alcanzar el pico de contagios la próxima semana, coincidiendo con Navidad, si bien apunta que las interacciones sociales podrían hacer que este techo se alargara.

En el conjunto de Catalunya, la incidencia de la gripe sube desde hace siete semanas, manteniéndose por encima del muy alto nivel de transmisión por segunda semana consecutiva. La incidencia estimada es de 764 (700-828) casos por 100.000 habitantes. Predomina la circulación de la nueva variante K del subtipo A(H3N2), causante del 80% de los contagios.

La Generalitat decretó el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, sociosanitarios y geriátricos a partir del pasado miércoles, en respuesta al gran aumento de los casos de gripe.