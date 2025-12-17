La prórroga de la concesión de los buses de Lleida, “tumbada” en la comisión

La prórroga del servicio de buses urbanos hasta junio de 2027 fue rechazada ayer por la mayoría de los grupos de la oposición en la comisión de Gestión de la Ciudad. A pesar de ello, el gobierno municipal prevé llevar el expediente al pleno del próximo martes para su aprobación con la esperanza de lograr “un acuerdo de consenso” en los próximos días que incluya mejoras en el servicio actual.

El gobierno del PSC se quedó solo ayer votando a favor de la prórroga, ya que ERC, Junts y el Comú votaron en contra, mientras que el PP y Vox se abstuvieron. Los populares presentaron 17 enmiendas en las que piden aumentar las frecuencias de la lína L8 y los servicios a La Bordeta, nuevas paradas en Doctor Fleming y el Arnau de Vilanova y nuevas líneas. Por su parte, ERC pide que, una vez expire la prórroga, el servicio se municipalice y que, mientras esta dure, se amplíen horarios, se habilite un bus nocturno y se refuerce el servicio a la Caparrella y el Camp Escolar, entre otras medidas. A su vez, Junts también reclama reforzar líneas como la L2, L4, L6, L7, L8 y L20, así como un bus nocturno que conecte las zonas de ocio. En cuanto al Comú, justificó su voto en contra alegando que la prórroga está vinculada “a la tramitación de una licitación” y ellos abogan por la municipalización del servicio.

Consenso sobre el crematorio

Los grupos avalaron mayoritariamente el convenio para trasladar el crematorio previsto en una finca de la calle Almería a un terreno municipal de la calle Francesc Bordalba i Montardit. También se informó de la licitación del albergue de las Josefinas y de la mejora de las termas de Cardenal Remolins.

Inversión de 807.258 euros para mejorar las aceras de cuatro calles

El gobierno informó ayer en comisión que destinará 807.258,32 euros para la mejora de las aceras de 4 calles. En Pius XII se mejorarán 325 metros de vía entre Bisbe Irurita y Passeig de Ronda; en Xavier Puig i Andreu se actuará entre las plaza Josep Piñol hasta Pare Gabernet y de la calle Tarragona hasta Josep Fontseré; en Pi i Margall se ampliará la acera del lado par entre Prat de la Riba y Alfred Perenya; y en Rosa Parks se hará lo mismo en el lado impar entre Hospitalers de Sant Joan y Penedès.