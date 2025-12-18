Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente de una ambulancia de transporte no urgente en Vilanova de la Barca
El siniestro se ha producido en una rotonda de la C-13 a primera hora de la mañana
Los dos únicos ocupantes de una ambulancia de transporte no urgente han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente en la C-13 en Vilanova de la Barca. Una de las personas afectadas ha resultado herida de carácter grave y la otra, leve, según el Servicio Catalán de Tráfico.
El accidente se ha producido cuando pasaban pocos minutos de las seis y media de la mañana en una rotonda a la altura del punto kilométrico 13,9 cuando por causas que se investigan el vehículo ha salido de la vía.
