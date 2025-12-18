Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente de una ambulancia de transporte no urgente en Vilanova de la Barca

Publicado por segre Imatges: Pau Pascual Prat Creado: Actualizado:

Los dos únicos ocupantes de una ambulancia de transporte no urgente han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente en la C-13 en Vilanova de la Barca. Una de las personas afectadas ha resultado herida de carácter grave y la otra, leve, según el Servicio Catalán de Tráfico.

El accidente se ha producido cuando pasaban pocos minutos de las seis y media de la mañana en una rotonda a la altura del punto kilométrico 13,9 cuando por causas que se investigan el vehículo ha salido de la vía.

