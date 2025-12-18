La Paeria habilita un botón del pánico contra robos en comercios

Los comercios de la ciudad podrán avisar de forma inmediata a la Guardia Urbana de cualquier situación de riesgo gracias a DragAlert, una aplicación gratuita que presentó ayer el ayuntamiento. Se trata, a efectos prácticos, de un botón digital del pánico que cada comerciante puede tener en su teléfono móvil y que está conectado con la sala de control de la Guardia Urbana. Una vez lo pulsen, la comisaría recibirá un aviso y ordenará a los agentes que estén más próximos al comercio que se dirijan a él de forma inmediata. Tras avisar a los agentes, desde la comisaría contactarán con el comerciante para conocer más detalles.

La aplicación está disponible para todos los sistemas Android, podrán tenerla todas las personas que trabajen en un establecimiento y, una vez instalada, se debe solicitar el alta mediante el trámite correspondiente en la web de la Paeria. Por su parte, la Guardia Urbana comprobará que la solicitud se ha hecho correctamente y que el local asociado tiene la cobertura adecuada. El sistema está pensado para ser utilizado “exclusivamente” para situaciones graves, como por ejemplo robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, agresiones, peleas o situaciones de riesgo para las personas.

La presentación de esta aplicación, que ya está disponible, la hizo el alcalde, Fèlix Larrosa, que señaló que “la Guardia Urbana debe estar presente en la calle, pero también debemos poner la tecnología a su servicio para actuar con más rapidez y eficacia”. Añadió que DragAlert “no sustituye otros sistemas de alarma, sino que los complementa, facilitando un aviso más directo, más rápido y más eficiente a la policía local”.

Más seguridad y tecnología

La puesta en marcha de DragAlert forma parte de las iniciativas que está desarrollando el ayuntamiento para mejorar la seguridad ciudadana mediante la tecnología. “Incrementamos la seguridad y damos apoyo al comercio de proximidad, que es clave para la vida económica y social de Lleida”, aseguró Larrosa. Además de esta medida, la Paeria también prevé instalar farolas “inteligentes” con cámaras de videovigilancia y botones del pánico por toda la ciudad.