Los juzgados leridanos acumulan más de 41.400 asuntos pendientes

Los juzgados leridanos cerraron el tercer trimestre del año, que comprende la actividad de los meses de julio, agosto y septiembre, con un total de 41.479 asuntos en trámite, lo que supone un aumento del 4,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el informe estadístico publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los órganos judiciales, el 47% de las causas pendientes al finalizar este trimestre correspondían al partido judicial de Lleida, que contaba con 19.522 asuntos en trámite, un 2,4% más respecto al año pasado. Sin embargo, el de Cervera es el partido judicial con un mayor aumento de causas pendientes, con 14,7% más, seguido de Balaguer, con +10,7% y Solsona, con +7,3%. En el lado opuesto se sitúa Tremp, que registró el mayor descenso de asuntos en trámite al finalizar el tercer trimestre, con 1.130, un 31,6% menos. También bajaron el Vielha, con un 21,6% y en La Seu, con una caída del 7,6%.

Según los datos del Poder Judicial, hay un mayor incremento entre las causas pendientes del ámbito penal, sobre todo en los Juzgados de lo Penal, con una subida del 111,6%; así como de la sección penal de la Audiencia Provincial, con un 43,3%, y de los Juzgados de Menores, con un aumento del 37,6%. Sin embargo, cerca de seis de cada diez asuntos en trámite correspondían a la jurisdicción civil.

Entretanto, las causas ingresadas y resueltas entre julio y septiembre se anotaron un descenso en los juzgados leridanos con un 4.9% y un 2.2% menos, respectivamente. En el caso de los nuevos asuntos, sí hubo un incremento en el ámbito penal relativo a Menores, con un 95,3% más, mientras que aumentaron un 96,2% en las secciones civiles de la Audiencia Provincial. En cambio, entre las causas resueltas hubo mayores incrementos en el caso de Menores, con un 100% más, y en los juzgados de familia, con un aumento del 46,9%.