Oriol Oró, nuevo director de Avantmèdic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El hasta la semana pasada director de Fira de Lleida , Oriol Oró, es ahora el nuevo director de Avantmèdic, centro de referencia en sanidad privada a la demarcación. “Este nombramiento se enmarca en el despliegue del plan estratégico del centro y en la apuesta para seguir impulsando su proyecto de futuro”, apuntaron desde Avantmèdic, propiedad de Grup Pujol.

Oró releva a José Luis Mir, que accedió al cargo en el 2019 y de quien la compañía destaca que ha contribuido “de forma decisiva a la consolidación del modelo asistencial y al desarrollo del centro”.