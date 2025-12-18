NOMBRAMIENTOS
Oriol Oró, nuevo director de Avantmèdic
El exdirector de Feria de Lleida, ficha por el centro de sanidad privada. Releva a José Luis Mir, que accedió al cargo en el 2019
El hasta la semana pasada director de Fira de Lleida, Oriol Oró, es ahora el nuevo director de Avantmèdic, centro de referencia en sanidad privada a la demarcación. “Este nombramiento se enmarca en el despliegue del plan estratégico del centro y en la apuesta para seguir impulsando su proyecto de futuro”, apuntaron desde Avantmèdic, propiedad de Grup Pujol.
Oró releva a José Luis Mir, que accedió al cargo en el 2019 y de quien la compañía destaca que ha contribuido “de forma decisiva a la consolidación del modelo asistencial y al desarrollo del centro”.