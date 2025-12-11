LLOCS
Oriol Oró deixa la direcció de Fira de Lleida pel “desgast” després de 18 anys al càrrec
Considera que és el “moment òptim” de deixar una institució que li ha comportat “moments dolços” i altres “de complicats”. Els patrons convocaran un nou concurs per substituir-lo pròximament
El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, renúncia al càrrec després de 18 anys al capdavant de la institució a causa del “desgast” derivat de les crisis del 2008 i la covid, així com per la “necessitat d’afrontar nous reptes professionals”, segons va anunciar ahir en roda de premsa.
Va valorar que “estem en un moment òptim, deixo la Fira ben encarada, amb potencial de creixement i un nou pavelló”, i va afirmar que dimiteix de forma “reflexionada, meditada i compartida” amb la resta de patrons de l’entitat pública: la Paeria, la Generalitat, la Diputació i la Cambra de Comerç.
Oró va assegurar que dirigir Fira de Lleida li ha comportat molts “moments dolços”, com haver pogut conèixer el teixit empresarial local, català, espanyol i de part de l’estranger. Va destacar l’èxit del saló paral·lel a Municipàlia, Innocamping, ja que la ciutat “es converteix en la capital del càmping, es reuneixen tots els empresaris d’un sector molt potent malgrat que la seua representació a Lleida és minoritària”.
No obstant, va admetre que l’entitat també ha passat per moments “complicats”, com quan va accedir al càrrec i poc després va esclatar la recessió mundial del 2008. Oró va explicar que “vam haver de reestructurar la Fira i adaptar-la als nous temps”, però va celebrar que van aconseguir mantenir tots els salons i que des d’aleshores “és econòmicament viable i autònoma”, un fet que considera “únic” a Catalunya i a tot l’Estat. “Hem posicionat Lleida com la segona entitat firal de Catalunya, és gratificant treballar per a un bé superior”, va afegir.
Nou concurs
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair “la dedicació i la feina” d’Oró i va explicar que pròximament s’obrirà una convocatòria per substituir-lo. El patronat ratificarà la seua renúncia dilluns vinent i iniciarà els tràmits per convocar la nova plaça pública de director, que espera nomenar durant el primer trimestre del 2026, va assenyalar Larrosa.
Va precisar que es tindran en compte tant la trajectòria professional dels candidats com el projecte que presentin, que haurà de mantenir un model de negoci “ambiciós”, però “possible”. Finalment, va valorar que “la Fira assumeix el repte de redimensionar-se amb un nou projecte, establir aliances amb altres, com la de Barcelona, i generar nous productes”.
El president de la Cambra, Jaume Saltó, va desitjar sort a Oró en els seus nous reptes i va celebrar que “la Fira es troba en un moment dolç, després dels canvis que hem fet aquest any”. Es va referir així a la reconversió de la tradicional Fira de Sant Miquel en dos salons diferents: el gastronòmic MOS, de caràcter lúdic i familiar, que es va celebrar a finals de setembre amb gran èxit de públic; i l’Agrobiotech Innovation Forum, que no va aconseguir atreure tots els visitants que estaven previstos, però es va definir com una fira professional de referència en el sector agroalimentari.
Oró deixarà el càrrec després del Cucalòcum, el parc de jocs infantils i juvenils que aquest any arriba als pavellons de la Fira del 27 de desembre al 4 de gener.