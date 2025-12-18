Raimat precinta la rectoría de su iglesia por riesgo estructural e insalubridad

La rectoría de la iglesia de Raimat está precintada desde el pasado viernes por sus deficiencias estructurales y por salud pública después de que se detectara una plaga de palomas en su primera planta. El alcalde de la Entidad Municipal Descentralizada, Ivan Fernàndez, explicó que en la primera planta del edificio está cerrada desde hace tiempo y presenta problemas estructurales en el tejado, mientras que en la planta baja se hacían hasta hace poco clases de catequesis y reuniones del consejo parroquial. Sin embargo, “desde hace días trasladamos estas actividades al centro cívico por prevención y entonces nos informaron de la presencia de palomas en la primera planta”. Cuando inspeccionaron la zona con la Guardia Urbana y los Agentes Rurales, “vimos que la planta estaba llena de excrementos y de palomas, muchas de ellas muertas y que el tejado estaba parcialmente desplomado, lo que es un riesgo tanto estructural como de salud pública”. A raíz de esta situación, se acordó precintar el edificio y tanto la Urbana como la Paeria harán un informe sobre su situación. Fernàndez recordó que este edificio es propiedad del obispado de Lleida y que está catalogado como Bien Cultural de Interés Local. “Una vez tengamos los informes técnicos, solicitaremos al obispado que tome cartas en el asunto y lleve a cabo un proyecto para restaurarlo”. El alcalde pedáneo recordó que hace años pidieron a la Generalitat una ayuda para rehabilitar el edificio eclesiástico, pero su propuesta no logró la puntuación necesaria para recibir la subvención. Este diario contactó ayer con el obispado para saber si llevaría a cabo alguna medida concreta en este edificio, pero no recibió ninguna respuesta.