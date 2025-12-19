Asegura que su expareja le obligó a tener sexo y que accedió por miedo

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Una mujer declaró ayer ante la Audiencia de Lleida que su expareja, que tenía una orden de alejamiento, le violó en tres ocasiones en otoño de 2021 en Lleida. En cambio, el acusado afirmó que solo tuvieron relaciones en una ocasión y que fue la denunciante quien se lo pidió. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron que sea condenado a once años de prisión, mientras que la defensa solicitó la absolución por falta de pruebas y por las contradicciones de la denunciante.

“Me obligó. Tenía miedo y pensaba que me mataba, por eso accedí”, afirmó la mujer. Aseguró que en una de las ocasiones el hombre le había pedido que le llevara 150 euros y dos paquetes de tabaco y que acudió a la cita con el acusado porque temía que le hiciera algo. La trabajadora social y la psicóloga de Justicia explicaron que la relación de pareja era “disfuncional” y que la mujer era muy vulnerable. El Ministerio Público solicita que sea condenado a diez años por un delito continuado de agresión sexual y a otro año por romper la orden de alejamiento.