ERC se reivindica como la alternativa de izquierdas para gobernar la ciudad de Lleida

La diputada de ERC en el Parlament Marta Vilalta ha criticado este viernes que el PSC sigue gobernando en Catalunya cómo hace un año, "sin estabilidad y sin presupuesto". Lo ha dicho durante el tradicional desayuno de Navidad con los periodistas en Lleida, donde ha añadido que esta falta de estabilidad parlamentaria se debe a que los socialistas "han incumplido el pacto de investidura de tener una financiación singular y justa para Catalunya". "Es un gobierno que sólo se dedica a que 'dia passa any empeny'", ha aseverado. En clave de la ciudad de Lleida, Vilalta ha dicho que las principales actuaciones en la capital son herencia de ERC, como la estación de autobuses o el nuevo edificio del hospital Arnau de Vilanova.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, ha destacado el amplio acuerdo que ha permitido aprobar el presupuesto de la Diputación (aprobado con los votos del equipo de gobierno, de ERC, PSC, UA y APL, y los de Junts-Impulsem). Talarn ha defendido que esta consecución es disfrutado de un estilo de gobernar, con el independentismo en el centro pero siendo capaces de llegar a acuerdos". Por otra parte, ha reclamado una buena gestión de servicios como el de Rodalies.

Jordina Freixanet, portavoz del grupo de ERC en la Paeria de Lleida, ha asegurado que el partido "está más cohesionado que nunca" y que afrontan el reto de conseguir una mayoría amplia para volver a gobernar la ciudad. En este sentido, Freixanet ve el actual gobierno municipal "cansado y desconectado" y critica que ha vuelto "a las prácticas de los amigos y enemigos". Para la portavoz republicana su partido es "la alternativa de izquierdas para cambiar al modelo de ciudad y resolver los problemas". Con respecto al presupuesto municipal, afirma que el gobierno "no negocia porque está convencido de que tiene la razón". "No sabe ni tiene capacidad de negociación", ha añadido.