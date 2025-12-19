Rechazo al alojamiento de personas sin hogar en el viejo colegio Balàfia

Los vecinos del barrio recelan del equipamiento de inclusión social que la Paeria prevé ubicar en el antiguo colegio Balàfia, en el marco del hub cívico que incluirá también un servicio de atención para mujeres (con tres apartamentos para víctimas de violencia machista), espacios para actividades vecinales, para niños y personas mayores, así como recuperar como plaza parte del patio.

En un principio, estaba convocada una reunión para unas 50 personas en la biblioteca del centro cívico de Balàfia para explicar el proyecto, pero acudieron más de 130, y tras múltiples quejas, se trasladó a la sala de actos. El edil Carlos Enjuanes reclacó que “no será un albergue”, sino un alojamiento de “estancia media” para 25-30 personas ‘sin hogar’, no ‘sin techo’, que están en un proceso de autonomía personal antes de ir a un piso de inclusión. Remarcó que estarán acompañados de profesionales y que habrá seguridad las 24 horas, pero no convenció a la mayoría de los asistentes, que creen que este equipamiento generará inseguridad en el barrio y no ven clara la ‘mezcla’ de usos. Enjuanes argumentó que ya efectuaron un proceso participativo y que han conseguido financiación para todo el hub precisamente gracias al equipamiento de inclusión. Detalló que en febrero recibirán el proyecto ejecutivo y esperan iniciar las obras de reformadel edificio a finales de año.

Vecinos recordaron que en el anterior mandato el albergue ya estaba previsto en Pardinyes y que el actual gobierno municipal lo rechazó, y alguno propuso incluso trasladarlo a Gardeny. Otros defienden otras prioridades en el barrio, como mejorar la limpieza o el alumbrado. La concejala de Balàfia, Carme Valls, ofreció a los vecinos un mail para enviar más preguntas sobre el proyecto, o bien que las planteen en sus visitas mensuales al barrio, y destacó que programarán todas las reuniones que sean necesarias.

Por su parte, el jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), rechazó “frontalmente” el proyecto de hub cívico “porque se hace de espaldas al barrio y los vecinos han demostrado que no están de acuerdo”. Dijo que seguirán con la campaña de recogida de firmas (llevan más de 3.000) y añadió que “si hace falta, saldremos a la calle para rechazar con los vecinos este proyecto”.