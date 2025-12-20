Así mejorará el Centro Histórico de Lleida con el Pla de Barris

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El plan del Barri Antic de Lleida, que recibirá 12,5 millones, incluye 29 acciones para su transformación urbanística y social con una inversión de 25 millones en cinco años. “Es una muy buena noticia para el barrio, que verá un impulso importante en el desarrollo de su plan integral, pero también para Lleida, que recuperará el corazón de la ciudad”, celebró el alcalde, Fèlix Larrosa.

El plan se iniciará en 2026 y una de las primeras actuaciones será el parque de Sant Martí en el solar de la antigua comisaría de la Policía. La más importante, con 6,3 millones de inversión, se denomina Santa Teresa ecosistema creativo: un espacio residencial para colectivos culturales con un bosque urbano donde ahora está el mercado. También se creará el centro de interpretación de las termas romanas de Cardenal Remolins, con una inversión de 3,2 millones.

En la antigua escuela Cervantes se ubicará el Centre de Normalització Lingüística, se renaturalizarán Sant Martí y Santa Cecília, la parte baja del Turó de la Seu Vella y el entorno del Centre d’Art la Panera. Se reformarán las calles Cavallers, Tallada, Múrcia y Caldereries, se adecuará la Cuirassa y se potenciará el depósito del Pla de l’Aigua, se pacificará el tráfico en calles estrechas y se reforzará la videovigilancia en nueve puntos.

Un equipo de acción comunitaria trabajará con los colectivos vulnerables y se promoverá la apertura de locales cerrados y el emprendimiento. Además, habrá inclusión laboral con formación en hostelería y un vivero 4.0, entre otras acciones.