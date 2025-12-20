Gustavo Slafer, premiado por el gobierno de Argentina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Gustavo Slafer, investigador de Agrotecnio y profesor de la Universitat de Lleida (UdL), ha sido distinguido con el Premio Raíces 2025, que otorga el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina a científicos de ese país con una trayectoria destacada fuera. El galardón fue entregado el jueves en el consulado de Argentina en Barcelona, en un acto en formato híbrido con la participación de la Cancillería argentina y varios consulados. Este premio tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la comunidad científica argentina en el exterior y el sistema nacional de investigación, promoviendo la cooperación internacional y la transferencia de conocimiento. Slafer es investigador ICREA en la escuela de Agrónomos, referente en el estudio del rendimiento de los cultivos extensivos.