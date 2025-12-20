Joc de la Bola se queda sin ludoteca pese a la movilización de las familias: "Nos hemos quedado huérfanos"

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“No nos pueden cerrar la ludoteca, es muy importante para los niños pequeños porque es un lugar libre para jugar, hacer manualidades y aprender. Es un derecho”. Con esta contundencia denunciaba ayer Lara, de solo siete años, que no podrá seguir yendo a la ludoteca Arenys del Segre de Joc de la Bola porque la Generalitat ha decretado su clausura tras más de 35 años de actividad. Coincidiendo con su último día de funcionamiento, un centenar de niños y sus familias se manifestaron ayer ante el centro, situado en el número 72 del Passeig de Ronda, partiendo desde las escuelas del barrio y de Ciutat Jardí. Cortaron Ronda durante unos minutos y lamentaron que “no existen otros servicios similares en la zona para los niños, la ludoteca de Gardeny está a más de un kilómetro, no a 500 metros como dijo el alcalde”, afirmó una de las madres afectadas, Maite Salas.

La asociación de vecinos de Joc de la Bola solicitó ayer una reunión con la delegada del departamento de Derechos Sociales para pedir la cesión del local a la asociación, que buscaría voluntarios para gestionarlo y evitar el cierre. “Deberemos suplir al ayuntamiento, que ha dado carpetazo a la ludoteca después de comprometerse a estudiar salidas para la situación”, denunció el presidente vecinal, Toni Vila, que también participó en la movilización.

El responsable del equipamiento, Gregori Rodié, apoyó la manifestación y expresó su “tristeza” por el cierre de la ludoteca. Explicó que sus tres monitores aún no saben en qué centro de la Generalitat serán reubicados y lamentó que “a pesar de nuestros esfuerzos por reclamar la continuidad del servicio, no ha habido éxito”. También asistió el jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), que denunció que “el PSC abre una herida en el barrio”.