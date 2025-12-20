La selectividad de septiembre se adelantará al mes de julio en 2027 y permitirá avanzar la matrícula universitaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad de este curso se celebrarán los días 9, 10 y 11 de junio y la convocatoria extraordinaria para los que no se presentaron a la ordinaria o los que quieran subir nota están programadas para el 2, 3 y 4 de septiembre. El Consell Interuniversitari de Catalunya acordó ayer estas fechas y anunció que a partir de 2027 ya no habrá selectividad de septiembre como hasta ahora, sino que la convocatoria extraordinaria se avanzará al mes de julio, como ya hacen el resto de comunidades del Estado y para alinearse con el calendario de todas las etapas educativas.

Este cambio permitirá avanzar también algunas semanas la preinscripción universitaria, así como las asignaciones de septiembre, y la matrícula en las universidades también se podrá cerrar antes.

De este modo, los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria podran examinarse y conocer los resultados antes de agosto y comenzarán el curso universitario como el resto del alumnado, a mediados de septiembre.

En la última convocatoria extraordinaria del pasado septiembre se matricularon 8.237 estudiantes en toda Catalunya, lo que representa un 18,5% del total de inscritos en la ordinaria de junio, en la que hubo 44.388. En Lleida, se matricularon 541 estudiantes en la de septiembre, cifra que supone el 22% de los 2.456 de la de junio, entre la capital, La Seu d’Urgell, Vielha, Tremp y Tàrrega. De estos últimos, aprobaron un 94,55%, el porcentaje más bajo de las cuatro demarcaciones.

Asimismo, el Consell Interuniversitari indicó que no están previstos cambios en los contenidos de las pruebas y los criterios de corrección de la selectividad de este curso. En la anterior se estrenó un nuevo modelo en el que por primera vez todos los ejercicios fueron obligatorios, sin posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen.

Pictogramas en la facultad de Educación

La facultad de Educación de la Universitat de Lleida (UdL) ha comenzado a instalar 130 pictogramas para facilitar la accesibilidad a pesonas con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, mayores, niños y personas que no conocen el catalán. Los pictogramas fueron escogidos y adaptados por el alumnado del grado de Primaria-mención de necesidades educativas especiales y validado por la escuela Plançó. De momento, se han colocado una docena en la primera planta del centro, en la entrada de aulas, seminarios, despachos y servicios, y está previsto completar su instalación en enero.