La Llum de la Pau llega a Lleida después de 10 años

Este sábado por la tarde se celebra la Rebuda de la Llum de la Pau en la avenida Blondel de Lleida, que por primera vez en 10 años se celebra en la provincia de Lleida.

El acto lo organiza la Agrupació d'Escoltes i Guies Lo Manaix, y están previstas actividades diversas durante toda la tarde. A las 18 horas está programada una merienda, seguida de la ceremonia de recibimiento de la Llum de la Pau en las 18:30. Acto seguido, Lo Kor, parte de la Escola Popular de Balàfia, ofrecerá un concierto. Después está previsto un bingo musical a las 19:30 horas y una cena popular. Para finalizar, Ponent Roots hará una actuación.

Este año hace 25 años que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya organizan el acto, que también se celebra por todo el mundo. Scouts de todo el planeta van a Betlém a buscar la llama del sitio donde nació Jesús de Nazaret. Esta llama desde 1984 se transporta a todo el mundo para simbolizar la luz de la paz, la esperanza y el compañerismo.