Más de 1.400 denuncias por violencia machista en nueve meses en Lleida

Los juzgados leridanos han registraron un total de 1.409 denuncias hasta el mes de septiembre de este año, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. De media, la cifra supera las 156 denuncias al mes y las cinco diarias. En el tercer trimestre del año, se han contabilizado 478 denuncias, un 6,4% menos respecto al mismo periodo del año pasado. En este periodo, de julio a septiembre, fueron condenados 104 leridanos por violencia machista, un 19,5% más respecto a los mismos meses de 2024. De hecho, el Poder Judicial señala que el 96,5% de los enjuiciados por este tipo de delitos en la provincia acaban con condena.

Entretanto, en el tercer trimestre aumentaron las denuncias por parte de familiares, con un total de 23, lo que supone cerca del 5%. También aumentaron las mujeres que se acogieron a la dispensa para no declarar contra su agresor, con 38, ocho más que en el tercer trimestre del año pasado. En cuanto a las medidas de protección, tres menores de edad fueron tutelados entre julio y septiembre como víctimas de violencia. Asimismo, los juzgados leridanos recibieron 77 solicitudes para órdenes de protección, de las que adoptaron 60, con un porcentaje del 85%. También se dictaron 17 suspensiones de régimen de visitas de progenitores a sus hijos.

En el conjunto del Estado, se registraron 53.268 denuncias ante los juzgados en el tercer trimestre por violencia contra la mujer, de las que siete de cada diez fueron presentadas por las víctimas. El número de mujeres que se acogió a la dispensa legal de declarar contra su agresor aumentó un 22,5%.