Buena afluencia comercial este domingo en Lleida

Este domingo, día festivo de apertura comercial, en el Eix Comercial de Lleida hay notable afluencia de público y compradores. La mayoría de los establecimientos comerciales de la zona se encuentran operativos, acogiendo a numerosos ciudadanos que aprovechan la jornada para realizar sus compras de Navidad de última hora. Según ha declarado a Montse Eritja, presidenta de la asociación de comerciantes, se espera que la actividad se intensifique durante la tarde, con una previsión de incremento significativo de visitantes.

Eritja ha subrayado que los compradores ya van directamente en busca de los regalos navideños.

Mercados y actividades adicionales

Más allá de la actividad en el Eix Comercial, la oferta para los visitantes de Lleida se ve enriquecida por la presencia de varios espacios temáticos. El Mercado de l'Hort en la plaza Sant Joan ofrece productos frescos y de proximidad, mientras que el mercado de antigüedades de Rambla Ferran atrae a los amantes de los objetos con historia. Estos se añaden a los ya consolidados mercadillos de Navidad y ferias temáticas que ambientan diferentes puntos de la ciudad, creando un atractivo diversificado para todos los públicos durante estas fechas festivas.