La climatización de la comisaría de Mossos aún genera quejas por ruido

El ruido que genera el sistema de climatización de la comisaría de los Mosos d’Esquadra de la ciudad de Lleida siguen generando molestias vecinales a pesar de las medidas correctoras que aplicaron hace unas semanas. Así lo aseguran vecinos que viven en las proximidades del equipamiento, situado en el número 38 de la calle Sant Hilari, que admiten que “si bien la estructura de ventilación del sistema se ha tapado casi toda, el ruido de las turbinas todavía sigue siendo muy molesto”. "Parece que han hecho más una solución estética que para resolver los problemas acústicos”, señalan.

Las quejas por el ruido del sistema de climatización empezaron a principios de este año y la Paeria tuvo constancia de ellas a mediados de mayo. Entonces, el consistorio llevó a cabo varias inspecciones y corroboró que los aparatos de climatización superaban el límite de decibelios máximo permitido en horario nocturno, como publicó este diario. A raíz de esta situación, el gobierno municipal ordenó al departamento de Interior adoptar medidas correctoras y desde el cuerpo policial aseguraron que instalarían pantallas acústicas para minimizar los ruidos en noviembre. “Sí, han instalado las pantallas acústicas, pero no cubren todo el sistema de ventilación, las turbinas, que son el área que más ruido hace de toda esta red, todavía generan mucho ruido”, lamentó una vecina, que señaló que ya se han quejado al respecto al ayuntamiento para que inspeccione la instalación y corrija posibles deficiencias. “Creemos que si se pusieran pantallas rodeando las turbinas y no encima se solucionaría el problema, solo es cuestión de poner medio metro más de aislante”, añadieron.

Por su parte, un portavoz de los Mossos d’Esquadra afirmó que han instalado la estructura entorno a los aparatos de climatización, pero no en el techo, de la manera que indicaron los técnicos. Consideró que con esta medida han dado cumplimiento al requerimiento de la Paeria, y así se lo han comunicado. En todo caso, añadió que es el ayuntamiento quien debe decidir si es necesario efectuar un nuevo estudio de impacto acústico, si todavía existen quejas vecinales por el ruido que emite este sistema.