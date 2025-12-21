La Generalitat alargará 15 días más el uso de mascarilla en centros sanitarios y residencias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat alargará 15 días la obligatorieda de llevar mascarilla en los centros sanitarios y residenciales debido a la incidencia de la gripe. Así lo anunció ayer en la emisora Rac-1 el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, que precisó que están “trabajando en una prórroga” de esta medida por la “situación epidémica alta que vive Catalunya”.

La mascarilla es obligatoria desde el pasado día 10 en centros y servicios sanitarios, así como en residencias de ancianos y centros para personas con discapacidad, una medida que se implantó en principio por 15 días para intentar contener la incidencia de los contagios. No obstante, Fernández aseguró que las urgencias de hospitales y Centros de Atención Primaria (CAP) no están “colapsadas”, pero sí “presionadas”.

Afirmó que en el conjunto de Catalunya que en los últimos cuatro días la incidencia de la gripe ha disminuido, al pasar de 480 a unos 382 casos por cada 100.000 habitantes y apuntó que tienen la sensación de que se está “rozando” el pico de contagios. Sin embargo, advirtió de que “no se puede descartar que en los próximos días vuelva a remontar” como consecuencia de las celebraciones navideñas. “Esperábamos que el pico fuera la semana que viene, pero quizás no. Ahora hay la transición de casos de niños y jóvenes a las personas de mediana edad y más mayores”, indicó. Según los últimos datos del departamento de Salud, el nivel de la epidemia de gripe es “muy alto”, con 424 casos por cada 100.000 habitantes en el llano de Lleida y 462 en el Alt Pirineu i Aran.

Añadió que la gripe este año es “más contagiosa”, pero remarcó que el virus no es “más virulento” y que la vacunación está ayudando a amortiguar la incidencia. “En total ya hay unos 1,3 millones de personas vacunadas en Catalunya, unas 110.000 más que el año pasado”, señaló el secretario de Salud Pública. Puntualizó que un 15% de los vacunados son sin cita previa y un 50% con cita, además de un 35% de “personas que van al médico por otra casuística y se acaban vacunando por si acaso”. Asimismo, indicó que “no hemos contemplado que la gente pueda ir a vacunarse en un CAP que no es el suyo, pero se puede llamar al 061 y pueden forzarlo en caso de que sea una situación compleja”. También aconsejó a las personas que tengan síntomas de gripe usar mascarilla en lugares muy concurridos, como el transporte público.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios alerta de la detección en el mercado europeo de unidades falsificadas de un test de autodiagnóstico de Covid-19 y gripe, aunque por el momento se desconoce si la prueba falsificada se ha distribuido en España.

Se trata del test de autodiagnóstico COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test, fabricado por Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., con referencia FCO-6032 y número de lote FCO24090516. Las autoridades portuguesas avisaron de su comercialización en el mercado europeo, según informa la agencia dependiente del ministerio de Sanidad.

El propio fabricante confirma que el producto ha sido manipulado y que el número de lote FCO24090516 es falso. Asimismo, la agencia ya ha iniciado una investigación para conocer la distribución de los productos afectados, así como la situación en España.